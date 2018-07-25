Коллега Исакова назвала возможную причину смерти актера

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Актриса Государственного театра киноактера Инна Выходцева рассказала подробности смерти актера Александра Исакова — он перенес на ногах воспаление легких и до последнего не хотел ложиться в больницу.

Ранее на сайте Государственного театра киноактёра сообщили, что актер театра и кино Александр Исаков скончался на 40-м году жизни. Исаков с 2004 года был занят в самых популярных постановках театра, среди которых — "Щелкунчик и мышиный король", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Мера за меру", "Волшебная туфелька Золушки" и многих других.

"Ему было всего 39 лет. Я считаю, что умер он смешно – от воспаления легких, и он перенес воспаление легких на ногах практически, с температурой. Он к себе отнесся так: "Ну, подумаешь, воспаление легких, все пройдет". А не прошло. Он накануне смерти почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Его увезли в больницу, там он и скончался, потому что относиться вот так к себе с прохладцей… нельзя. Нельзя, товарищи артисты, так к себе относиться, и не только артисты", — сказала РИА Новости Выходцева.

По ее словам, Исаков был неплохим актером и, как все молодые актеры, очень амбициозным. "Его недостатком в жизни было то, что он много курил. Очень жаль его маму, я выражаю ей огромные соболезнования. Жаль его сыночка, сейчас ему уже годика четыре", — добавила собеседница агентства.

Исаков снимался в кино и сыграл в таких популярных фильмах и сериалах, как "Холостяки", "Моя любовь", "Одним ударом", "Атлантида", "Счастливы вместе", "Безмолвный свидетель" и "Дежурный ангел".