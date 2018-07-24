В Екатеринбурге открыли скульптуру в честь Высоцкого

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Скульптурную композицию, посвященную песням Владимира Высоцкого, открыли в Екатеринбурге накануне дня памяти артиста, сообщает бизнес-центр "Высоцкий", у входа в который расположен арт-объект.

"Основу композиции составляет катушка с кинопленкой, выполненная в человеческий рост, из которой тянется девятиметровая стальная лента. На ленте наборными буквами размещены известные цитаты из произведений Владимира Высоцкого. По задумке создателей, композиция будет "говорящей" — цитаты будут меняться в зависимости от обстановки в стране, важных событий в Екатеринбурге", — говорится в сообщении.

Ко дню памяти Высоцкого в Екатеринбурге пройдет всероссийский музыкальный конкурс молодых авторов-исполнителей "Высоцкий. Фест", сообщает администрация города. Первый этап конкурса прошел с 25 июня по 20 июля. За это время любой молодой музыкант, автор или команда могли загрузить свой трек на официальный сайт конкурса, оформив таким образом заявку на участие. Прослушав все присланные треки, жюри выбрало по 20 команд в каждом из федеральных округов.

В Екатеринбурге финалисты первого этапа предстанут перед компетентным жюри. Эксперты отберут 10 музыкантов, которые получат шанс выступить на фестивале "Нашествие-2018" 4 и 5 августа, уточняет мэрия.

Актер театра и кино, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. В 1960–1962 годах Высоцкий был актером Московского театра имени А. С. Пушкина, в 1962–1964 годах играл в Московском театре миниатюр. С 1964 года работал в труппе Московского театра драмы и комедии на Таганке. Всего в Театре на Таганке Высоцким было сыграно около 13 ролей.

Помимо работ в театре и кино, актер был известен как автор и исполнитель собственных песен. Песни Высоцкого поначалу исполнялись в узком кругу, но вскоре, попав на магнитофонные ленты, они быстро разлетелись по стране и принесли актеру большую популярность. С 1965 года Высоцкий пел со сцены. Он дал более одной тысячи концертов в СССР и за рубежом. Во второй половине 1970-х годов Высоцкий часто бывал за рубежом, выступал с концертами во Франции, США, Канаде и других странах.