Россиянку признали лучшим писателем-фантастом Европы

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российская писательница Анна Старобинец стала лауреатом премии Европейского общества научной фантастики (ESFS) в номинации "Лучший писатель".

Победители были объявлены по итогам фестиваля "Еврокон" , проходившего во французском Амьене.

Кроме того, почетной награды "Гранд-мастер Европы" был удостоен француз Жерар Клейн. Приз за лучшую экранизацию достался фильму Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет".

Анна Старобинец — российская журналистка, писательница, сценарист. Известна как автор книг "Переходный возраст", "Живущий", "Посмотри на него", "Резкое похолодание" и других.

Работает в жанре фантастики, мистики, ужасов, магического реализма, также пишет детские книги. Критики называют ее "русским Стивеном Кингом" и "королевой русского хоррора".

Произведения Старобинец переведены на английский, французский и испанский языки.

Писательнице 39 лет. Окончила филологический факультет МГУ. Начинала как переводчик-синхронист и частный репетитор. Сотрудничала с изданиями "Время новостей", "Аргументы и факты", "Гудок", "Эксперт", сейчас пишет для "Русского репортера".