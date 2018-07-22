Владимир Этуш выпишется из больницы 23 июля, сообщили в театре

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Народный артист СССР Владимир Этуш в понедельник после курса лечения в больнице будет выписан и проведет две-три недели в подмосковном санатории, сообщил РИА Новости директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

Актер Вахтанговского театра Владимир Этуш был госпитализирован 13 июля в связи с недомоганием.

"Сейчас Владимир Абрамович чувствует себя прекрасно. Он завершил курс лечения и завтра (в понедельник) выписывается из больницы и отправляется в подмосковный санаторий, где пробудет две-три недели", — сказал Крок.

По словам директора театра, актер готов к новому сезону и 15 сентября обязательно будет на сборе труппы. "А уже 20 сентября у Владимира Абрамовича первый спектакль", — подчеркнул Крок.

Ранее директор театра проинформировал, что Этуш "неважно себя почувствовал" на отдыхе с женой в Италии и был помещен под наблюдение в одну из московских больниц, его состояние оценивалось как стабильное.

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Актер дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Этуш снялся более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию". В Театре Вахтангова Этуш работает более 70 лет.