Заводы рабочим и хипстерам! Тульская "Октава" стала местом силы

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. Легендарный микрофон "Октава", в который Юрий Гагарин произнес свое знаменитое "Поехали!", теперь не единственное, с чем ассоциируется завод в самом центре "города мастеров" — Тулы. В заброшенных зданиях предприятия открылся творческий индустриальный кластер. Корреспондент РИА Новости побывала на обновленной "Октаве" и узнала, как сделать станки модными, а работу на заводе — престижной.

"Октава" находится в самом центре Тулы — в десяти минутах ходьбы от главной городской площади и кремля. В шаговой доступности — Тульский драмтеатр, парк, филармония, Музеи оружия и самоваров. Во дворе — столы для пинг-понга и сцена для диджеев, внутри — Музей станка, инновационная лаборатория "Фаблаб", музейный магазин, велокафе, редакция самиздата, многофункциональный зал на сотню посадочных мест и библиотека редкой технической литературы с детской комнатой.

Трудно представить, что всего год назад на месте этого "хипстерского рая" были заброшенные заводские корпуса. Для мировых столиц идея превращения индустриальных помещений в культурные и общественные пространства не нова. Теперь любимый урбанистами термин "джентрификация" знают и в регионах. Тульский кластер "Октава" уже сравнивают с московским "Красным Октябрем", "Флаконом" и "Хлебозаводом".

На первый взгляд, принцип тот же — пустовавший завод превратили в стильный и комфортный досуговый центр. Однако кластер "Октава" выполняет и более глобальную миссию — популяризировать индустриальную культуру и поднять престиж технических профессий, рассказывает его директор Анна Осипова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков Музей станка в творческом индустриальном кластере "Октава" в Туле © РИА Новости / Евгений Одиноков Музей станка в творческом индустриальном кластере "Октава" в Туле

"Тула — город мастеров, люди здесь действительно умеют и любят работать руками. Общественный запрос был очевиден, такое место нужно городу, это своеобразная лакмусовая бумажка, которая показывает, что Тула развивается в правильном направлении", — уверена Осипова.

Для директора, как и многих других, судьба "Октавы", а с ней и всей Тулы, — личный вопрос. Проект кластера курируется госкорпорацией "Ростех" и утвержден на уровне президента страны. В команде преимущественно уроженцы региона. Многие успешно строили карьеру в Москве, но вернулись в Тулу, чтобы сделать "Октаву" местом силы вдали от столицы.

Уже на входе посетителей встречают станки, превращенные в арт-объекты. Можно потрогать и даже понажимать кнопки. "Соседство с заводом проявляется во всем — от графического оформления (стилизованные звуковые волны в логотипе) до смыслового наполнения. Помимо спектаклей, лекций и мастер-классов, на "Октаве" регулярно проходят концерты, а к концу года откроется и студия звукозаписи", — говорит директор кластера.

"Мы понимали, что не можем не поддержать тему звука, — связь с заводом у нас концептуально очень сильная. Отсюда идея студии звукозаписи", — поясняет Анна Осипова.

Один из ключевых объектов кластера — Музей станка. За него отвечало бюро Orchestra, принимавшее участие в разработке концепции парка "Зарядье" и парка Горького. Тут и современный мультимедийный зал, и инсталляции, и звуковые эффекты.

Чтобы подчеркнуть преемственность поколений и связь с прошлым одноименного завода (в 2017 году отмечали его 90-летие), в зале временных экспозиций устроили выставку "Руина: опыт воссоздания". Представлены фотографии "Октавы" до реновации. Директор музея Евгения Бабакаева говорит, что для многих туляков в этих снимках личная история.

"Кто-то находит на снимках знакомых, кто-то просто вспоминает впечатления и образы, это дорогого стоит, — рассказывает она. — С самого начала приходили работники "Октавы", искали себя на фото. Часто слышу: "А это наш сосед!" Все время кто-нибудь кого-нибудь узнает".

В основной экспозиции восемь станков и десять интерактивных индустриальных машин, через которые посетителей знакомят с историей мировой промышленности. Мультимедийная экскурсия больше напоминает спектакль — подлинные данные и исторические факты дополнены отрывками из художественных произведений и дневников, которые зачитывают известные артисты: Никита Ефремов, Анатолий Белый, Алиса Гребенщикова, Ирина Пегова. "Голосами" экскурсии стали Вениамин Смехов и Сергей Чонишвили. Последний, кстати, родился в Туле.

За ярким визуальным и аудионаполнением не потерялась главная идея музея, уверена Евгения Бабакаева:

"У нас есть амбиции экспроприировать тему индустриальной культуры и говорить о ней с разных точек зрения. Мы не энтомологи, мы не рассматриваем станки под лупой, для нас это лишь повод для начала разговора. Вот сейчас в музее первая большая смысловая экскурсия — история промышленности. Следующая будет посвящена заводской литературе, в планах и детские экскурсии".

Самые взыскательные зрители — местные жители, признается директор музея.

"Приходят туляки и очень придирчиво смотрят. Это специфика местного зрителя, потому что 90 процентов населения работает на этих промышленных гигантах, так что люди очень подготовленные: все понимают, все знают", — отмечает Евгения Бабакаева.

Для тех, кто хочет не только узнать что-то новое, но и применить знания на деле, в кластере оборудована инновационная лаборатория "Фаблаб". В ее мастерских можно научиться самым разным вещам — например, как вырезать "ногу Акинфеева" или собрать квадрокоптер. Ученики работают на профессиональной технике — дорогостоящих лазерных станках, 3D-принтерах и сканерах. Задача "Фаблаба" — разрушить стереотип о том, что завод — это механический неквалифицированный труд, поясняет пресс-секретарь кластера Алексей Соколов.

"В представлении обывателя заводской рабочий — это грязная спецовка, промасленные детали, какой-то старый станок, но сегодня все не так. Везде станки с программным управлением, а заводской рабочий — это человек, который пришел, набил что-то у себя в профессиональной программе, подогнал деталь и не сам ее руками выточил, а за него это сделала техника. У нас есть курсы для ребят — от малышей до подростков, им прививают к этому любовь и объясняют, что сейчас это не только престижно и денежно, но круто и интересно".

В сентябре в кластере откроется Высшая техническая школа для руководителей промышленных предприятий со всей России. Сама "Октава" будет для них примером: всего за год, прошедший с начала модернизации завода, предприятие вышло на безубыточный уровень, произошло заметное омолаживание кадров, остановилась утечка специалистов в Москву, объем производства как легендарных студийных микрофонов, так и оборудования для гражданской авиации и оборонного сектора вырос в два раза.

Возрождение завода и появление кластера качественно меняет жизнь города и его жителей. "Октава" находится на пересечении туристических маршрутов и неизбежно станет новой достопримечательностью региона. Уже сейчас площадка — любимое место для свадеб и фотосессий для инстаграма. Создатели кластера надеются, что вскоре в Тулу будут приезжать со всей России и из-за рубежа, чтобы сделать снимки с хештегом #октава.