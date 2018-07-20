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Культура

Руденя: для Тверской области Андрей Дементьев всегда был родным человеком

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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиКонцерт-посвящение знаменитому поэту, уроженцу Твери Андрею Дементьеву. Архивное фотоКонцерт-посвящение знаменитому поэту, уроженцу Твери Андрею Дементьеву. Архивное фото
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области

ТВЕРЬ, 20 июл — РИА Новости. Концерт-посвящение знаменитому поэту, уроженцу Твери Андрею Дементьеву "И всё-таки жизнь прекрасна!", собравший выдающихся российских исполнителей и артистов, прошел в пятницу в столице Верхневолжья, сообщает пресс-служба облправительства.

Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области Андрей Дмитриевич Дементьев ушёл из жизни 26 июня. 16 июля исполнилось 90 лет со дня рождения поэта.

Поэт Андрей Дементьев. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Одна из улиц Твери будет носить имя Дементьева
На сцене выступили Кубанский казачий хор, Олег Погудин, Дмитрий Певцов, Евгений Южин, группы "Сопрано", "Республика", "Кватро", победители телеконкурса "Голос" Александра Воробьева и Валентина Бирюкова, другие известные исполнители. Участие в мероприятии на Театральной площади приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя, член Совета Федерации от Тверской области Андрей Епишин, депутат Госдумы РФ Светлана Максимова, председатель Заксобрания региона Сергей Голубев, председатель постоянного комитета Заксобрания Сергей Веремеенко, известные артисты и деятели культуры, многочисленные почитатели таланта поэта, друзья и воспитанники Дома поэзии.

"Для своей малой родины — Тверской области Андрей Дементьев всегда был родным человеком. В первом его опубликованном стихотворении есть такие строки: "И если ты в мечты свои поверил, тебя любой не испугает труд". Эти слова были написаны в 1948 году. Думаю, что для каждого из нас они всегда будут актуальны. Мы счастливые люди — нам удалось пообщаться, поработать с Андреем Дмитриевичем, поучиться у него. Он умел и работать, и мечтать. Был журналистом, редактором, телеведущим, общественным деятелем, прекрасным отцом, мужем, товарищем для многих из присутствующих здесь людей. Но, в первую очередь, Андрей Дементьев — поэт, чьи стихи и песни знает вся страна", — приводит пресс-служба слова Рудени.

В Твери планируется установить памятник Андрею Дементьеву, а также назвать его именем одну из улиц города. Будет учреждена премия имени Андрея Дементьева для победителей конкурса молодых поэтов.

По инициативе Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии, который в пятницу отметил своё пятилетие. Центральное событие празднования — молодёжный поэтический форум, в котором приняли участие начинающие авторы — лауреаты и победители Всероссийского конкурса "Зелёный листок". Мастер-классы для них провели писатель и публицист, главный редактор "Литературной газеты" Юрий Поляков, поэт и публицист Юрий Кублановский, поэт, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени М.А. Горького Геннадий Красников, певец и композитор Марк Тишман, народный артист России Валерий Баринов.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Иосиф Кобзон на церемонии прощания с поэтом Андреем Дементьевым. 29 июня 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дом поэзии в Твери должен носить имя Дементьева, считает Кобзон
Молодые поэты возложили цветы к первому в стране памятнику поэтам-шестидесятникам, на котором — имена Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Владимира Высоцкого, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Андрея Дементьева. В Сквере поэзии строки из стихотворений этих авторов прозвучали в исполнении известных артистов и молодых авторов. На Театральной площади и у Дома поэзии работала книжная аллея, где жителям и гостям Твери представили книги поэтов XX века.

В четверг на открытии форума Дому поэзии был передан бюст Андрея Дементьева работы скульптора Григория Потоцкого. В Доме поэзии также открылась выставка произведений из фонда Государственного музея-заповедника Сергея Есенина, которому Дементьев посвятил ряд своих стихотворений, добавили в пресс-службе.

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