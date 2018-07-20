Руденя: для Тверской области Андрей Дементьев всегда был родным человеком

ТВЕРЬ, 20 июл — РИА Новости. Концерт-посвящение знаменитому поэту, уроженцу Твери Андрею Дементьеву "И всё-таки жизнь прекрасна!", собравший выдающихся российских исполнителей и артистов, прошел в пятницу в столице Верхневолжья, сообщает пресс-служба облправительства.
Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области Андрей Дмитриевич Дементьев ушёл из жизни 26 июня. 16 июля исполнилось 90 лет со дня рождения поэта.
"Для своей малой родины — Тверской области Андрей Дементьев всегда был родным человеком. В первом его опубликованном стихотворении есть такие строки: "И если ты в мечты свои поверил, тебя любой не испугает труд". Эти слова были написаны в 1948 году. Думаю, что для каждого из нас они всегда будут актуальны. Мы счастливые люди — нам удалось пообщаться, поработать с Андреем Дмитриевичем, поучиться у него. Он умел и работать, и мечтать. Был журналистом, редактором, телеведущим, общественным деятелем, прекрасным отцом, мужем, товарищем для многих из присутствующих здесь людей. Но, в первую очередь, Андрей Дементьев — поэт, чьи стихи и песни знает вся страна", — приводит пресс-служба слова Рудени.
В Твери планируется установить памятник Андрею Дементьеву, а также назвать его именем одну из улиц города. Будет учреждена премия имени Андрея Дементьева для победителей конкурса молодых поэтов.
По инициативе Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии, который в пятницу отметил своё пятилетие. Центральное событие празднования — молодёжный поэтический форум, в котором приняли участие начинающие авторы — лауреаты и победители Всероссийского конкурса "Зелёный листок". Мастер-классы для них провели писатель и публицист, главный редактор "Литературной газеты" Юрий Поляков, поэт и публицист Юрий Кублановский, поэт, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени М.А. Горького Геннадий Красников, певец и композитор Марк Тишман, народный артист России Валерий Баринов.
В четверг на открытии форума Дому поэзии был передан бюст Андрея Дементьева работы скульптора Григория Потоцкого. В Доме поэзии также открылась выставка произведений из фонда Государственного музея-заповедника Сергея Есенина, которому Дементьев посвятил ряд своих стихотворений, добавили в пресс-службе.
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