Умерла первая жена Владимира Высоцкого

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Народная артистка России Иза Высоцкая, первая супруга Владимира Высоцкого, скончалась в Нижнем Тагиле Свердловской области на 82-м году жизни, сообщила РИА Новости директор Нижнетагильского драматического театра.

"Иза Константиновна скончалась сегодня утром, в 05:30 (03:30 мск)", – сказала собеседница агентства.

Информация о кончине артистки появилось и на странице театра в соцсети "Вконтакте". "Нет слов, чтобы описать наше горе. Этим утром ушла из жизни народная артистка России Иза Высоцкая. Прощайте, удивительная, блистательная Иза Константиновна!", – говорится в сообщении.