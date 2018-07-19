В тверском Доме поэзии установили бюст Андрея Дементьева

ТВЕРЬ, 19 июл — РИА Новости. Бюст известного российского поэта Андрея Дементьева установили в четверг в единственном в России Доме поэзии, основанном поэтом в Твери, где в четверг стартовал молодёжный поэтический форум, сообщает пресс-служба правительства региона.

Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области Андрей Дементьев ушёл из жизни 26 июня. 16 июля исполнилось 90 лет со дня его рождения.

В церемонии пердач бюста Дому поэзии приняли участие заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский, известные деятели культуры, вдова Дементьева Анна Пугач и автор скульптуры Григорий Потоцкий, который создал бюст в 1990 году после знакомства с Дементьевым.

Форум объединил молодых поэтов — лауреатов и победителей учреждённого Дементьевым Всероссийского конкурса "Зелёный листок", а также известных российских поэтов и редакторов литературных журналов. Всего в столицу Верхневолжья приехало более 50 молодых поэтов из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова-на-Дону, Барнаула, Саратова, Липецка, Йошкар-Олы и других городов России.

"Андрей Дементьев всегда был родным человеком для Тверской области, здесь он родился, вырос, провел свою молодость. Память о нём, его творчестве — это память о целой эпохе", — цитируются в сообщении слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Как отмечает пресс-служба, в Твери планируется установить памятник Андрею Дементьеву, а также назвать именем поэта одну из улиц. Кроме того, в честь знаменитого земляка в регионе учредят премию для победителей ежегодного конкурса молодых поэтов.

"В его стихах много любви к малой родине, любви к стране, ощущения жизни и природы как единого целого. За его простотой — и мудрость, и блестящая техника стиха, и традиции русской поэзии, которые он продолжил", — цитирует пресс-служба слова Анны Пугач.

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