Розенбаум ответил на сообщения об онкологическом заболевании

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Певец Александр Розенбаум отреагировал на слухи о своем онкологическом заболевании.

"Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу", — написал он в Instagram.

Ранее певец и депутат Иосиф Кобзон в эфире передачи "Пусть говорят" заявил, что в клинику, где он сам лечится от рака, обращался за помощью и Розенбаум.

У Кобзона диагностировали рака в 2005 году, с тех пор он перенес операцию по удалению мочевого пузыря и находится под постоянным наблюдением медиков. В прошлом месяце СМИ сообщили, что певца госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, однако его супруга пояснила, что с артистом все в порядке.