Организаторы рассказали о программе "Нашествия-2018"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На рок-фестивале "Нашествие-2018", который пройдет с 3 по 5 августа в Большом Завидово Тверской области, выступят 150 музыкальных групп, в числе которых "Алиса", "Ленинград", "Ария", "Пикник" и другие, сообщили на пресс-конференции в среду организаторы мероприятия.

Выступления пройдут на трех сценах — "Главной", "Наше 2.0" и "Высоцкий". На "Главной" выступят более 30 групп. В программе — пиротехническое шоу от "Арии", театрализованное выступление "Пикника", концерт группы "Ленинград". 4 августа впервые за последние годы хэдлайнером станет группа "Алиса". Вадим Самойлов споет культовые хиты "Агаты Кристи".

"Группа "Кукрыниксы" завершит на фестивале свою творческую деятельность большим концертом", — рассказал креативный директор радиостанции "Наше радио" Игорь Паньков. По его словам, всего на фестивале выступят около 150 групп.

На сцене "Наше 2.0" сыграют группы Anacondaz, "Пошлая Молли", "Гречка". Всего на этой сцене выступит 70 коллективов, в том числе "Элизиум", "Кирпичи", Teguilajazz и другие.

Известные российские актеры Гоша Куценко, Евгений Цыганов, Стас Старовойтов, комик Александр Устюгов выступят на сцене "Высоцкий". На этой же сцене пройдет первый этап всероссийского конкурса для молодых авторов-исполнителей "Высоцкий. Фест", в котором примут участие 50 коллективов.

"В этом году на фестивале будет предоставлен новый сервис – гостей будет встречать "Русский Автомотоклуб", который поможет решить любые проблемы с автомобилем", — рассказал продюсер фестиваля Андрей Матвеев.

Он отметил, что на фестивале в два раза увеличена пропускная способность въезда и выезда машин со стоянок, для зрителей будет работать 86 точек питания и прачечная для посетителей vip-зоны, рассчитанной на 15 тысяч человек.

Крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом проводится радиостанцией "Наше радио" с 1999 года. В 2017 году "Нашествие" посетили порядка 200 тысяч человек. За 19 лет существования фестиваля посещаемость выросла в 50 раз.