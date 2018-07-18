КРАСНОЯРСК, 18 июл — РИА Новости. Похороны актера Владислава Жуковского, известного по сериалу "Улицы разбитых фонарей" и скончавшегося накануне на 74-м году жизни в Красноярске, пройдут в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры региона.

"Министерство культуры выражает глубокие соболезнования родным и близким Владислава Яковлевича Жуковского. Прощание с Владиславом Яковлевичем состоится в Театре Пушкина в пятницу 20 июля с 12:00 до 14:00 (с 8:00 до 10:00 мск)", — уточнили в Минкультуры.

Актер снялся в эпизодических ролях в сериале "Улицы разбитых фонарей — 4" и картине "Море в огне". Он также играл в спектаклях "Лев зимой", "Разлом", "Свадьба Кречинского", "Великая Екатерина", "Мещане", "Вей, ветерок!", "Вишневый сад", "Иван-царевич", "Бременские музыканты", "Горячее сердце", "Чужой ребенок", "Ма-Муре", "Петр и Алексей", "Девичник над вечным покоем".

Биография актера

Жуковский родился в 1944 году в Красноярском крае, в 1946 году перебрался в Москву, в 1961 году окончил ремесленное училище, работал на заводе имени Хруничева. В 1963-м его призвали в армию, после — взяли на работу на "Мосфильм" механиком съемочной техники.

В 1970-х Жуковский окончил Театральное училище имени Щепкина, класс Вениамина Цыганкова, а также факультет эстетики Университета марксизма-ленинизма при Красноярском крайкоме КПСС.

© Фото : Александр Купцов Заслуженный артист России Владислав Жуковский на сцене Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина. Архивное фото © Фото : Александр Купцов Заслуженный артист России Владислав Жуковский на сцене Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина. Архивное фото

Работал во Владимирском и Ивановском областных драматических театрах, с 1978 года — в Красноярском краевом драмтеатре, с того же года стал преподавателем театрального факультета местного института искусств. В 1991 году ему присвоили звание "Заслуженный артист РСФСР".

В 1990-1993 годах Жуковский был депутатом Красноярского краевого Совета народных депутатов, в 2000-2004 и 2008-2013 годах работал в Красноярском городском Совете депутатов. Также являлся членом Петровской академии наук и искусств, Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, атаманом местного казачьего общества.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью "За доблестный труд".