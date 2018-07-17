Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Владислав Жуковский

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На 75-м году жизни умер актер театра и кино, заслуженный артист России Владислав Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 17 июля нас навсегда покинул Владислав Яковлевич Жуковский", — говорится на сайте театра.

Актер скончался после продолжительной болезни. Точная причина смерти неизвестна.

Свои соболезнования в связи со смертью Жуковского в Facebook выразил бывший мэр Красноярска Петр Пимашков.

После армии Жуковского приняли на работу в "Мосфильм" механиком съемочной техники. В 1973 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 1978 года стал играть в Красноярском краевом театре драмы имени А. С. Пушкина. За годы работы он исполнил множество ролей: Симеонова-Пищика в "Вишневом саду", Кощея в "Иване-царевиче", Глупого короля в "Бременских музыкантах", Хлынова в "Горячем сердце", Толстого в "Петре и Алексее".

Жуковский также занимался педагогической деятельностью. С 1978 года он преподавал на театральном факультете Красноярского государственного института искусств, был профессором Красноярской государственной академии музыки и театра.

В кино он дебютировал в роли разбойника в картине "Морозко". Актер также запомнился ролями в фильме Алексея Салтыкова "Емельян Пугачев" и сериале "Улицы разбитых фонарей".