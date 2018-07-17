В программу анимационного фестиваля "Бессонница" вошли более 200 фильмов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 200 фильмов покажут на международном фестивале анимационного кино "Бессонница", который откроется 19 июля в Калужской области при поддержке "Союзмультфильма", сообщили в пресс-службе киностудии.
"Мы стремимся собрать лучшие новинки короткометражной авторской анимации независимо от страновой принадлежности. В этом году в конкурс фестиваля попало 119 работ, а всего на киносмотре будет показано более 200 фильмов, созданных за последние два года", — рассказал программный директор "Бессонницы" Павел Шведов, чьи слова приводит пресс-служба.
Все мероприятия проходят на открытом воздухе, всем желающим предлагают жить в палаточном лагере. Партнером фестиваля в этом году выступает студия "Союзмультфильм".