В программу анимационного фестиваля "Бессонница" вошли более 200 фильмов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 200 фильмов покажут на международном фестивале анимационного кино "Бессонница", который откроется 19 июля в Калужской области при поддержке "Союзмультфильма", сообщили в пресс-службе киностудии.

Фестиваль "Бессонница" проводится с 2013 года в Калужской области. Днем гостей смотра ожидают мастер-классы от художников и режиссеров анимационных картин, лекции и семинары, а вечером — показ мультипликации на двух десятиметровых экранах.

"Мы стремимся собрать лучшие новинки короткометражной авторской анимации независимо от страновой принадлежности. В этом году в конкурс фестиваля попало 119 работ, а всего на киносмотре будет показано более 200 фильмов, созданных за последние два года", — рассказал программный директор "Бессонницы" Павел Шведов, чьи слова приводит пресс-служба.

Все мероприятия проходят на открытом воздухе, всем желающим предлагают жить в палаточном лагере. Партнером фестиваля в этом году выступает студия "Союзмультфильм".