Челябинская библиотека сняла боевик, чтобы читатели вернули книги

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Челябинская Центральная библиотека имени А. С. Пушкина придумала необычный способ бороться с забывчивыми читателями. На YouTube-канале учреждения появился короткометражный боевик, призывающий возвращать книги в срок. Видео под названием "Вовремя" снял сотрудник библиотеки, выпускник Челябинского государственного института культуры Максим Першуков.

Трехминутное остросюжетное видео рассказывает о молодом человеке, который всеми силами пытается успеть вернуть в библиотеку томик Пушкина. Короткометражка снята преимущественно от первого лица и включает сцены драк и паркура. Пока главный герой социальной рекламы отбивается от уличных хулиганов и с помощью друзей скрывается от погони, эффектная брюнетка-библиотекарь ведет обратный отсчет.

В съемках принимали участие местные актеры и каскадеры, а также неравнодушные читатели. Ролик уже собрал почти семь тысяч просмотров и, кажется, возымел действие. "Это круто, правда, молодцы! Верну книгу в библиотеку, которая два года лежит", — написал один из зрителей в комментарии к видео.