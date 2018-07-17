Концерт-реквием к столетию гибели семьи Романовых пройдет в Москве

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Концерт-реквием, приуроченный к 100-летию мученической гибели семьи Романовых, пройдет в Концертном зале им. Чайковского.

В память о трагических событиях Московская филармония представит премьеру литературно-музыкальной композиции "Восхожденiя". Реквием в память о последних Романовых состоится 17 июля, сообщили в пресс-службе филармонии. В основе литературно-музыкальной композиции – письма Николая II и императрицы Александры Федоровны, которые прочитают артисты Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова.

В концерте также примут участие Академический Большой хор "Мастера хорового пения" и Академический симфонический оркестр Московской филармонии (дирижер Игорь Манашеров). В программе прозвучит музыка Петра Чайковского, Дмитрия Бортнянского, Петра Чеснокова, Сергея Рахманинова.

Специально к памятной дате Российское военно-историческое общество в фойе Концертного зала им. Чайковского представит выставку "Царский ковчег". В экспозиции – редкие фотографии царской семьи, мест и событий, с ней связанных, а также планшеты с цитатами из дневников и воспоминаний современников.

Среди уникальных экспонатов, предоставленных Российским музеем медицины Национального НИИ общественного здоровья им. Семашко, отражающих жизнь Царской семьи в ссылке, – ранее не публиковавшиеся копии писем лейб-медика Е.С. Боткина, написанные им в Тобольске, подлинные сигнатуры, составленные им для членов императорской семьи, а также предметы из походной аптечки русского императора.

Ознакомиться с экспозицией можно будет перед началом концерта, на котором будут присутствовать видные деятели культуры, руководители государственных ведомств и общественных организаций.

Среди почетных гостей ожидаются председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, известный режиссер, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Никита Михалков.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.