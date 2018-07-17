Джонни Депп достиг досудебного соглашения с подавшей на него иск компанией

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Известный актер и музыкант Джонни Депп достиг соглашения об урегулировании претензий с компанией Management Group, которая ранее подала на него иск за нарушение контракта, мошенничество и безответственную трату своих денежных средств, предотвратив судебное разбирательство, сообщает издание Variety.

Иск Management Group стал встречным поданному Деппом в отношении компании 13 января. Актер обвинил своих менеджеров в несвоевременной оплате налогов и потребовал более 25 миллионов долларов компенсации. Он заявил, что "потерял миллионы долларов" из-за действий компании. В ответном иске менеджеры Деппа заявили, что обвинения актера являются "необоснованными" и актер сам несет ответственность за свои финансовые проблемы.

"Джонни Депп удовлетворен тем, что достиг соглашения с компанией Management Group", — приводит издание отрывок из заявления представителя Деппа. "Иск, поданный на Management Group, и последующее урегулирование — еще одно подтверждение того, что Джонни готов принимать решительные меры для защиты своей личной и творческой репутации в интересах своей семьи и карьеры", — отметил представитель актера.

Заседание суда по этому делу было назначено на 15 августа. Издание отмечает со ссылкой на источники, что компания удовлетворена результатом соглашения. Условия урегулирования не разглашаются.

Представитель Деппа отметил, что артист "рад, что теперь может сосредоточить внимание на своих творческих проектах".