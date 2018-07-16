"Русский Букер" осенью вернется к поиску спонсоров

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Активные поиски нового спонсора премии "Русский Букер" начнутся осенью, сообщил РИА Новости литературный секретарь награды Игорь Шайтанов.

Ранее в пресс-службе "Русского Букера" сообщили, что в этом сезоне награда вручаться не будет, поскольку организаторам не удалось найти спонсора. Если он не будет найден к зиме 2018 года, то премию могут закрыть.

"Изначально в этом году сложилась почти обреченная ситуация. Прошлогодний попечитель вместо того, чтобы сообщить нам вовремя о том, что спонсирование прекращается, сообщил нам об этом в январе, когда все благотворительные бюджеты были уже сверстаны. Все обращения к возможным спонсорами заканчивались тем, что они говорили приходить в сентябре. По-настоящему поиск спонсора начнется осенью", — сказал собеседник агентства.

Независимая литературная премия "Русский Букер" была учреждена в 1991 году. Она ежегодно присуждается за лучший роман года на русском языке. Традиционно лауреат "Русского Букера" получает денежную премию в 1,5 миллиона рублей, финалисты — по 150 тысяч рублей. Лауреатами в разные годы становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин, Василий Аксенов. Победителем прошлого сезона премии жюри объявило писательницу-дебютантку Александру Николаенко, автора романа "Убить Бобрыкина. История одного убийства".