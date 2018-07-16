"Русскому Букеру" грозит закрытие

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. "Русский букер" пропустит наградной сезон 2018 года из-за отсутствия денег, а если спонсора не найдут к зиме, литературную премию закроют вообще, сообщает в понедельник пресс-служба награды.

Ранее организаторы премии сообщили, что награда осталась без попечителя и ищет спонсора на новый сезон. Традиционно начало приема заявок объявлялось в конце марта, но в связи со сложившейся ситуацией в 2018 году сроки сдвинулись.

"Первая декада июля – время, когда Букеровское жюри традиционно собирается на свою первую встречу и определяет "длинный список" романов, допущенных к конкурсу. В этом году ситуация сложилась иначе. Мы уже объявляли об обстоятельствах, которые помешали нам вовремя начать премиальный процесс. Положение дел не изменилось. Спонсора у премии по-прежнему нет. Совершенно ясно, что текущий год Букером будет пропущен", — говорится в сообщении.

По словам организаторов, премия продолжит поиски спонсора до ноября-декабря, когда будут сформированы благотворительные бюджеты компаний на год.

"Если нет, то правление фонда "Русский букер" начнет процедуру закрытия премии", — заявили в пресс-службе.

Независимая литературная премия "Русский букер" была учреждена в 1991 году и ежегодно присуждается за лучший роман года на русском языке. Традиционно лауреат "Русского букера" получает премию в 1,5 миллиона рублей, финалисты — по 150 тысяч. Ее лауреатами становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин и Василий Аксенов. Победителем сезона-2017 стала дебютантка Александра Николаенко, автор романа "Убить Бобрыкина. История одного убийства".