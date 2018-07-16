Акустический тест проведут в концертном зале "Зарядье" 6 августа

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Тест на естественную акустику помещения проведут в концертном зале "Зарядье" 6 августа, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель наблюдательного совета по творческому развитию площадки Валерий Гергиев.
"Шестого августа здесь будет акустический тест. Договоренность есть, она твердая. Это важнейшая акция при создании такого комплекса. Залы по всему миру соперничают в погоне за чудом натуральной акустики. Для этого надо решить огромное количество задач", — сказал Гергиев.
По его словам, при создании зала "Зарядье" как раз ставилась задача сделать зал с естественной акустикой.