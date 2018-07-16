Акустический тест проведут в концертном зале "Зарядье" 6 августа

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Тест на естественную акустику помещения проведут в концертном зале "Зарядье" 6 августа, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель наблюдательного совета по творческому развитию площадки Валерий Гергиев.

Концертный зал "Зарядье" имеет четыре наземных и два подземных этажа, Большой и Малый залы, двенадцать артистических помещений. Пространство залов может трансформироваться, что позволяет проводить мероприятия различного формата. Большой зал рассчитан на 1,6 тысячи посадочных мест, в том числе и для маломобильных зрителей, вместимость Малого зала составляет 400 мест. Торжественное открытие концертной площадки состоится 8 и 9 сентября.

"Шестого августа здесь будет акустический тест. Договоренность есть, она твердая. Это важнейшая акция при создании такого комплекса. Залы по всему миру соперничают в погоне за чудом натуральной акустики. Для этого надо решить огромное количество задач", — сказал Гергиев.

По его словам, при создании зала "Зарядье" как раз ставилась задача сделать зал с естественной акустикой.