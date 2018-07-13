"Союзмультфильм" оспаривает право на товарный знак с изображением Бонифация

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" оспаривает право на товарный знак с изображением льва Бонифация у подмосковной ветеринарной клиники, сообщила пресс-служба киностудии.

"Коллегия Палаты по патентным спорам при Федеральной службе по интеллектуальной собственности приняла решение о прекращении правовой охраны товарного знака "Бонифатий", принадлежащего ООО "Зельт"", — говорится в сообщении.

Таким образом, коллегия согласилась с возражениями "Союзмультфильма", в которых киностудия указывала на идентичность художественного знака, представляющего ветеринарную клинику в подмосковной Балашихе, популярному образу из мультфильма "Каникулы Бонифация", исключительные права на который принадлежат киностудии "Союзмультфильм".

"Сравнивая индивидуализирующие характеристики персонажа аудиовизуального произведения "Каникулы Бонифация" и стилизованное изображение льва-доктора, включенное в оспариваемый товарный знак, можно прийти к выводу о том, что последнее изображение явно узнаваемо как персонаж "Бонифаций" аудиовизуального произведения "Каникулы Бонифация" — говорится в возражениях студии.

Решение коллегии будет передано на рассмотрение главе Роспатента, который либо утвердит принятое решение, либо отправит материал на новое рассмотрение.