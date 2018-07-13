Мединский получил литературную премию за роман "Стена"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский, а также писатели Канта Ибрагимов и Юрий Лощиц стали лауреатами ежегодной литературной премии имени Валентина Пикуля, награждение состоялось в пятницу в министерстве культуры РФ.

Международная премия имени Пикуля учреждена в 2005 году. Она вручается тем авторам, которые сохраняют, развивают и обогащают традиции, заложенные писателем в отечественной исторической и героико-патриотической литературе. В этом году награду вручили в 14-й раз. Учредителями премии выступают Союз писателей России, ВМФ РФ, издательство "Вече".

Министр культуры удостоился награды за роман "Стена", посвященный событиям Смутного времени. Книга появилась в продаже в 2012 году и разошлась тиражом около 100 тысяч экземпляров. Канта Ибрагимов получил премию за роман-исследование "Академик Петр Захаров", Юрий Лощиц — за роман в серии ЖЗЛ "Дмитрий Донской" и другие исторические романы, продолжающие традиции Пикуля.

На торжественном мероприятии также присутствовала вдова великого писателя Антонина Пикуль. Всем лауреатам вручили специальный диплом и медаль.