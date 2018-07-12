Андрей Данилко откажется от образа Верки Сердючки

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинский певец Андрей Данилко заявил, что завершит выступать в образе Верки Сердючки, пишет "Украина.Ру".

Последний концерт перед заключительным туром состоится 13 июля в Одессе, отмечает издание. В 2019 году артист планирует провести ряд выступлений по украинским городам.

"Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли — некое "спасибо" тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово", — заявил Данилко.

Карьера не заканчивается

Позднее представитель Данилко Андрей Уренев в комментарии телеканалу РЕН ТВ уточнил заявление артиста о завершении карьеры в образе Верки Сердючки.

Уренев подчеркнул, что считает сообщения СМИ о завершении карьеры Данилко преждевременными. Тем не менее, представитель певца признал, что певец действительно намерен отправиться в прощальный тур в следующем году.

"Скорее всего, он будет прощальным, но мы об этом заявлений пока не делали. <…> Но официальной какой-то позиции, что заканчивается карьера, конец всему… этого нет", — заявил он.

Кроме того, Уренев конкретизировал, что говорит об образе Сердючки, а не о карьере Андрея Данилко.

"У Андрея куча мыслей, куча идей и новых песен", — резюмировал Уренев, добавив, что выступления Верки Сердючки в ближайшее время не заканчиваются.

В свою очередь, помощник артиста Игорь Турчинский заявил, что ничего не знает о его планах прекратить выступления в образе Сердючки.

"Чтобы Андрей отказывался от образа Верки Сердючки — из окружения артиста никто об этом не знает… Какие мотивы должны быть, чтобы отказаться от образа Верки Сердючки? ", — сказал он в комментарии телеканалу RT.

Андрей Данилко выступал в образе Сердючки с более 20 лет. Впервые Верка Сердючка вышла на сцену в 1993 году на "Юморине" в Полтаве. За свою карьеру артист успел выпустить более десяти студийных альбомов, в 2007 году Данилко в образе Сердючки вел шоу на украинском телеканале "1+1". В 2008 году он занял второе место на Евровидении в Хельсинки и стал Народным артистом Украины.