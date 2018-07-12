"Игру престолов" номинировали на "Эмми"

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Сериал "Игра престолов" после годового перерыва вновь номинирован на престижную награду телеакадемии США "Эмми" (Emmy Awards), конкуренцию ему составят сериалы "Рассказ служанки", "Американцы", "Очень странные дела", "Это мы", "Корона" и "Мир дикого запада", сообщили организаторы в четверг.

Юбилейная 70-ая церемония вручения награды "Эмми" пройдет 17 сентября в Лос-Анджелесе и будет транслироваться на телеканале NBC.

В 2017 году популярный сериал "Игра престолов" (создан телеканалом HBO), на счету которого 38 побед на "Эмми", впервые не вошел в число номинантов престижной премии. Это произошло потому, что очередной седьмой сезон начали показывать лишь в середине июля, а чтобы претендовать на премию, показ должен был начаться до 1 июня. Пропустив год, теперь седьмой сезон претендует на награду в 22 категориях, на награду в том числе представлены актеры Лена Хиди, Николай Костер-Валдау и Питер Динклэйдж за роли второго плана, а также Дайана Ригг в категории "лучшая приглашенная актриса", говорится в сообщении.

Серьезную конкуренцию, как ожидается, "Игре престолов" представляет триумфатор прошлого года, представленный в 20 категориях драматический сериал "Рассказ служанки" (Hulu). За работу в нем на "Эмми" претендуют исполнительница главной роли Элизабет Мосс, а также Лесли Энн Даун, Ивонн Страховски и Алексис Бледел за роли второго плана.

В категории лучшие комедийные сериалы в этом году представлены "Атланта" (Atlanta), "Барри" (Barry), "Черноватый" (Black–ish), "Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm), "Блеск" (Glow), "Удивительная миссис Мейзел"(The Marvelouse Mrs. Maisel), "Кремниевая долина"(Silicon Valley), "Несгибаемая Кимми Шмидт" (Unbreakable Kimmy Shmidt).

Как сообщает по итогам объявления номинантов премии издание Indiewire, впервые в 2018 году лидерство по числу номинаций завоевал сервис Netflix, произведения которого получили 112 номинаций. До этого на протяжении 17 лет первое место по этому показателю уверенно занимал телеканал HBO, получивший в этом году 108 упоминаний. Ему принадлежат наиболее полюбившиеся телеакадемикам работы: получившая максимальное число номинаций "Игра престолов" (22) и "Мир дикого Запада" (21 номинация), наибольшее число номинаций из всех работ Netflix, получил сериал "Корона" (13). Показатели других производителей сериалов хотя пока не дотягивают до лидеров, но все же улучшились по сравнению с прошлым годом: у сервиса Hulu в 2018 году 27 номинаций, у Amazon ("Prime Video") – 22.

Лидером по числу номинаций среди телепрограмм стало комедийное шоу "Saturday Night Live", главными "героями" которого зачастую становятся члены администрации Трампа и сам президент США. Программа получила 21 номинацию: в том числе на награду выдвинуты Алек Болдуин (за воплощение на экране президента США Дональда Трмпа), Кейт Маккиннон, Тина Фей и другие.

Премию Primetime Emmys присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечая музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.