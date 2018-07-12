"Игру престолов" номинировали на "Эмми"

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Сериал "Игра престолов" после годового перерыва вновь номинирован на престижную награду телеакадемии США "Эмми" (Emmy Awards), конкуренцию ему составят сериалы "Рассказ служанки", "Американцы", "Очень странные дела", "Это мы", "Корона" и "Мир дикого запада", сообщили организаторы в четверг.
В 2017 году популярный сериал "Игра престолов" (создан телеканалом HBO), на счету которого 38 побед на "Эмми", впервые не вошел в число номинантов престижной премии. Это произошло потому, что очередной седьмой сезон начали показывать лишь в середине июля, а чтобы претендовать на премию, показ должен был начаться до 1 июня. Пропустив год, теперь седьмой сезон претендует на награду в 22 категориях, на награду в том числе представлены актеры Лена Хиди, Николай Костер-Валдау и Питер Динклэйдж за роли второго плана, а также Дайана Ригг в категории "лучшая приглашенная актриса", говорится в сообщении.
В категории лучшие комедийные сериалы в этом году представлены "Атланта" (Atlanta), "Барри" (Barry), "Черноватый" (Black–ish), "Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm), "Блеск" (Glow), "Удивительная миссис Мейзел"(The Marvelouse Mrs. Maisel), "Кремниевая долина"(Silicon Valley), "Несгибаемая Кимми Шмидт" (Unbreakable Kimmy Shmidt).
Премию Primetime Emmys присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечая музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.