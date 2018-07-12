Юрий Лоза прокомментировал "уход" Верки Сердючки со сцены

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал РЕН ТВ решение Андрея Данилко отказаться от использования образа Верки Сердючки.

Ранее Андрей Данилко анонсировал прощальный тур Верки Сердючки. По его словам, последнее выступление перед туром пройдет 13 июля в Одессе.

По мнению Лозы, образ Верки Сердючки изжил себя за 25 лет, поскольку был построен на гротеске.

"Любой гротеск быстро надоедает, если за этим не стоит красивая мелодия, красивые тексты, которые хочется слушать много раз", — отметил музыкант.

Он добавил, что проект пора закрывать, поскольку самому Данилко уже может быть некомфортно в образе Сердючки.

"Когда это все затевалось, она была женщиной в возрасте, ей тогда было 40, а сейчас 65 — шутить на сексуальные темы в 65 неприлично, надо шутить на тему внуков, а этого ему (Андрею Данилко. — Прим. ред.) не хочется", — заявил Лоза.

Ранее менеджер Андрея Данилко Андрей Урнев заявил, что официальной позиции о завершении проекта с Веркой Сердючкой пока нет. При этом он добавил, что с высокой вероятностью тур, намеченный на 2019 год, действительно станет прощальным. Урнев подчеркнул, что даже после отказа от образа Верки Сердючки Андрей Данилко намерен продолжать работу в шоу-бизнесе.