Андрей Данилко отказался от образа Верки Сердючки

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинский артист Андрей Данилко заявил, что прекращает выступать в образе Верки Сердючки, сообщает "Украина.Ру".

Последнее выступление перед прощальными гастролями состоится 13 июля в Одессе. Через год артист планирует устроить серию выступлений в украинских городах.

"Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли — некое "спасибо" тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать", — пояснил Данилко.

Артист выступал в образе Сердючки с 1993 года. За это время он выпустил свыше десяти студийных альбомов, больше 20 видеоклипов. В 2008 году Данилко занял второе место на "Евровидении" в Хельсинки и получил звание народного артиста Украины.