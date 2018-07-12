Врач Майкла Джексона обвинил его отца в химической кастрации сына

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Врач Майкла Джексона Конрад Мюррей заявил, что отец певца Джозеф Джексон специально подверг сына химической кастрации ради сохранения его высокого голоса. Об этом пишет The Sun.
По словам врача, Джозеф Джексон проявлял непомерную жестокость к своим детям.
"Он один из худших отцов в истории", — сказал Мюррей.
Конрад Мюррей не впервые заявляет о химической кастрации певца, ранее он упоминал этот факт в собственной автобиографии. Теперь же, после смерти отца Джексона, он рассказал об этом открыто.
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