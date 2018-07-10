МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Генеральный директор "СТС Медиа" и телеканала СТС Вячеслав Муругов вошел в совет директоров Международной телеакадемии, которая ежегодно присуждает премию "Эмми" (International Emmy Award) лучшим телевизионным проектам за пределами США, информация об этом появилась на официальном сайте академии.
В российском медиахолдинге подтвердили информацию о вхождении Муругова в совет директоров.
"Совет директоров Международной телеакадемии состоит из представителей самых крупных международных телеканалов, производственных компаний и дистрибьюторов. Вячеслав Муругов присоединился к телеакадемии в 2017 году, и меньше чем через год вошел в совет директоров", — сказал РИА Новости пресс-секретарь "СТС Медиа" Игорь Иванов.
Российский медиахолдинг "СТС Медиа" управляет четырьмя телевизионными каналами в России: СТС, "Dомашний", "Че" и СТС Love; "31 каналом" в Казахстане и международной версией канала "Перец". Международная версия телеканала СТС доступна в странах СНГ, в Прибалтике и других странах Европы, в Северной Америке, в Грузии, Израиле, ОАЭ, Монголии, а также в Австралии. Международные версии телеканалов "Dомашний" и "Перец" — в странах СНГ и Европы, в Прибалтике, в странах Северной Америки, в Грузии, Монголии и Австралии. Помимо телевизионных каналов "СТС Медиа" также владеет рядом цифровых развлекательных медиаактивов.