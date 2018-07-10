МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Генеральный директор "СТС Медиа" и телеканала СТС Вячеслав Муругов вошел в совет директоров Международной телеакадемии, которая ежегодно присуждает премию "Эмми" (International Emmy Award) лучшим телевизионным проектам за пределами США, информация об этом появилась на официальном сайте академии.

Международная телеакадемия (The International Academy of Television Arts & Sciences) основана в 1969 году в Нью-Йорке. Лауреатами International Emmy в разные годы становились, в частности, Жак-Ив Кусто, Дастин Хоффман, Кеннет Брана, Хелена Бонэм Картер, а также такие сериалы и программы, как "Черное зеркало" и Top Gear.

В российском медиахолдинге подтвердили информацию о вхождении Муругова в совет директоров.

"Совет директоров Международной телеакадемии состоит из представителей самых крупных международных телеканалов, производственных компаний и дистрибьюторов. Вячеслав Муругов присоединился к телеакадемии в 2017 году, и меньше чем через год вошел в совет директоров", — сказал РИА Новости пресс-секретарь "СТС Медиа" Игорь Иванов.

Российский медиахолдинг "СТС Медиа" управляет четырьмя телевизионными каналами в России: СТС, "Dомашний", "Че" и СТС Love; "31 каналом" в Казахстане и международной версией канала "Перец". Международная версия телеканала СТС доступна в странах СНГ, в Прибалтике и других странах Европы, в Северной Америке, в Грузии, Израиле, ОАЭ, Монголии, а также в Австралии. Международные версии телеканалов "Dомашний" и "Перец" — в странах СНГ и Европы, в Прибалтике, в странах Северной Америки, в Грузии, Монголии и Австралии. Помимо телевизионных каналов "СТС Медиа" также владеет рядом цифровых развлекательных медиаактивов.