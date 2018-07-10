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Культура

В Японии возобновили традицию показа российских и советских фильмов

(обновлено: 16:29 10.07.2018)
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© Fotolia / Noel PowellКинопроекторКинопроектор
© Fotolia / Noel Powell

ТОКИО, 10 июл — РИА Новости. Традиция показа в Японии российских и старых советских фильмов возрождена открытием во вторник первого за последние 12 лет кинофестиваля в зале японского Государственного киноархива.

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"После некоторого перерыва возобновляется такая традиция, когда Советский Союз и Россия представляли, и довольно регулярно, картины в Японии, и сейчас составлена уникальная программа из старого кино, сделанного в разные времена, в том числе 30-е годы, и две совершенно новые картины", — рассказал РИА Новости режиссер одной из них Алексей Учитель.

В среду в Токио состоится премьера его фильма "Матильда", а осенью начнется его прокат в Японии, как и картины Карена Шахназарова "Анна Каренина", просмотр которой прошел на открытии нынешнего кинофестиваля.

Как отметил Учитель, если говорить о современном кино, то для показа в Японии эти картины выбраны совершенно не случайно. "Анна Каренина", сказал он, это произведение, которое знают во всем мире, и всегда, сколько бы ни делали разных экранизаций в разных странах, все равно они вызывают большой интерес.

Что касается "Матильды", то это, как пояснил режиссер фильма, история наследника и будущего императора Николая II, последнего русского царя, и известной балерины Матильды Кшесинской.

"К русскому балету в Японии всегда был большой интерес", — отметил Учитель. С Николаем II, напомнил он, была связана история о том, что когда наследником престола он путешествовал в Японии, на него было совершено нападение. Фильм "Матильда" был отобран для показа в Японии и исходя из этого, считает режиссер картины.

"Очень много эпизодов в фильме были сняты в Мариинском театре, который является сопроизводителем этого фильма, а Валерий Гергиев и его оркестр записывали музыку к нашему фильму", — сообщил Учитель.

Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин. Архивное фото
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
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В рамках показа российского и советского кино в Токио японские зрители также увидят фильмы "Юность Максима" (1935 год), "Последняя ночь" (1937 год), "Возвращение Максима" (1937 год), "Александр Невский" (1938 год), "Член правительства" (1940 год), "Иван Грозный" (1945 год), "Иван Грозный" (Сказ второй: Боярский заговор) (1946/1958 годы), "Летят журавли" (1957 год), "Баллада о солдате" (1959 год), "Судьба человека" (1959 год), "Хованщина" (1959 год), "Воскресенье" (две серии 1960 и 1962 годов), "Шаг" (1961 год), "Девчата" (1962 год), "Иваново детство" (1962 год), "Пять вечеров" (1979 год), "Анна Павлова" (1983 год), "Чучело" (1984 год), "Интердевочка" (1989 год), "Хрусталев, машину!" (1998 год), а также мультфильмы, включая "Ежик в тумане" (1975 год).

Нынешний просмотр российского и японского кино в Токио проходит в рамках ежегодного "Фестиваля российской культуры в Японии". Как сказал РИА Новости ответственный секретарь оргкомитета в Японии фестиваля российской культуры Хидэо Нагацука, его стали проводить с 2006 года, когда отмечалось 50-летие нормализации дипломатических отношений двух стран по инициативе президента РФ Владимира Путина и тогдашнего японского премьера Дзюнъитиро Коидзуми.

В 2018 году фестиваль проводится в рамках перекрестных годов Японии и России в обеих странах.

Как сообщил Нагацука, с 2006 года фестиваль российской культуры в Японии подарил радость 15 миллионам зрителям.

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Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
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2(4)
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