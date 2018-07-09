Концерт памяти Владимира Шаинского пройдет в кремлевском дворце 10 декабря

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Концерт памяти Владимира Шаинского, в котором, как ожидается, примут участие Алла Пугачева, Лариса Долина, Игорь Крутой, Валерий Меладзе, Николай Басков и другие, пройдет в Кремлевском дворце 10 декабря, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.

"Об этом на встрече с министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским сообщил народный артист РСФСР Лев Лещенко, который выступает в качестве одного из организаторов предстоящего вечера памяти", — говорится в сообщении

Концерт пройдет в преддверии 93-летия со дня рождения композитора. Как ожидается, в вечере примут участие Алла Пугачева, Лариса Долина, Игорь Крутой, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Николай Басков, Александр Малинин и другие исполнители.

"Три года назад, когда Владимир Яковлевич был еще жив, так и не получилось, к сожалению, провести вечер, посвященный его 90-летию. В этом году родственники, а также друзья маэстро выступили с инициативой памятного концерта. Мы хотим отдать дань памяти этому великому композитору, который создал песни для двух поколений артистов. Мы все живем с его произведениями, среди которых огромное количество хитов — "Улыбка", "Песня Крокодила Гены", "Чунга-Чанга", "Крейсер "Аврора" и многие другие", — цитирует пресс-служба Лещенко.

По словам артиста, "все без исключения откликнулись на просьбу поучаствовать в этом концерте".

"Причем многие придут с детьми, например, Алла Пугачева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашливи, Лариса Долина", — отметил Лещенко. Певец рассказал, что все песни уже расписаны между исполнителями, например, Александр Малинин будет петь "Ладу", Лариса Долина "Чунга-Чангу", Николай Басков — "Белые крылья".

Владимир Шаинский скончался 25 декабря 2017 года в Сан-Диего (США) на 93-м году жизни, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Композитор написал более ста известных песен, в том числе музыку к мультфильмам "Антошка", "Катерок", "Приключения Незнайки и его друзей", "Аврора", "Крошка Енот", "Трям! Здравствуйте!", "Мама для мамонтенка", "Чебурашка и Крокодил Гена" и другим.