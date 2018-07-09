МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков опроверг сообщения о своем задержании из-за травматического пистолета и пояснил, что инцидент с правоохранителями произошел из-за того, что он не знал об указе о запрете ношения оружия в городах, где проходит чемпионат мира по футболу.

Ранее телеканал "Рен ТВ" сообщил, что Иншаков был задержан с травматическим пистолетом в здании Центра международной торговли в Москве и доставлен в отделение для дачи объяснений.

"Никакого задержания не было. Был составлен протокол, оружие изъяли и вернут его мне 26 июля. Я не знал, что был указ президента о том, что нельзя носить оружие в период чемпионата мира. Разрешение на него у меня есть", — сказал РИА Новости Иншаков.

В мае 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и кубка конфедераций FIFA 2017 года", согласно которому с 25 мая по 25 июля 2018 года в городах ЧМ запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

Иншаков снимался в фильмах "Бригада: Наследник", "Крестоносец" и "Мальтийский крест" и других, был каскадером в картинах "Тегеран-43", "Холодное лето пятьдесят третьего…", "Плюмбум, или Опасная игра", "Человек с бульвара Капуцинов".