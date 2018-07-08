В Светлогорске открылся кинофестиваль "Балтийские дебюты"

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 8 июл — РИА Новости. Международный фестиваль молодых кинематографистов "Балтийские дебюты" открылся в воскресенье в городе Светлогорске Калининградской области на берегу Балтийского моря в 15-й раз.

По красной дорожке прошли гости фестиваля — актеры и режиссеры Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, писатель, драматург, сценарист Аркадий Инин, актеры Ольга Ломоносова, Анатолий Горячев, Полина Кутепова, Александр Рапопорт, Анатолий Журавлев, Олег Васильков, режиссер Дмитрий Астрахан.

Открыл фестиваль в программе "Премьеры года" режиссерский дебют Константина Хабенского фильм "Собибор". В этой же программе зрители увидят еще девять картин. В конкурсной программе международного конкурса также девять новых работ режиссеров стран Балтийского региона, которые и поборются за награды кинофестиваля.

"Для нас фестиваль дебютов — очень сложное задание: мы не знаем режиссеров, сценаристов, это белый лист, жюри должно смотреть фильм с открытым сердцем и глазами, потому что в первый фильм автор вкладывает всю сою жизнь, боль, душу, все, что него есть. Так что мы будем смотреть кино с очень открытыми глазами", — сказала глава производственного департамента Эстонского киноинститута, продюсер, председатель жюри фестиваля Пирет Тиббо-Хаджинс.

Впервые в рамках кинофестиваля кроме международного конкурса пройдет и конкурс российских дебютов — в программе восемь картин российских начинающих кинематографистов. В дни кинофестиваля зрителей также ждут специальные мероприятия — авторские встречи и концерты, в частности, концерт Владимира Винокура, Дмитрия Харатьяна. Отдельной программой фестиваля станет "Мир анимации" для юных зрителей.

В этом году в программе "Балтийских дебютов" пройдет "Летняя киношкола" с мастер-классами по операторскому мастерству, мастерству сценариста и режиссера, а также режиссера анимации и мультимедиа. Школа начнет работу 9 июля мастер-классом по режиссуре от Дмитрия Астрахана. Во вторник, 10 июля, художник-постановщик анимационного кино Леонид Пожидаев расскажет об анимации и мультимедиа. Секреты операторского мастерства 11 июля приоткроет заслуженный деятель искусств России Сергей Мачильский.

"Мы планируем превращать киношколу в ежегодную — в течение всего года, есть дистанционные формы, мы можем привлекать мастеров. Почему мы этим занимаемся — мы чувствуем потребность жителей, потому что ежегодно мы вручаем дипломы победителям конкурса любительских фильмов. Чтобы помочь им в профессиональном становлении, мы решили это воплощать вместе с руководством региона", — сказал президент фестиваля "Балтийские дебюты" Владимир Малышев.

Имена победителей фестиваля "Балтийские дебюты" назовут 13 июля. Судьбу нынешних работ определит жюри фестиваля, председателем которого стала глава Пирет Тиббо-Хаджинс. Председатель жюри конкурса российских дебютов — режиссер Александр Котт. Фильмом закрытия юбилейного кинофорума станет фильм "Лед" режиссера Олега Трофима.

Кинофестиваль "Балтийские дебюты" проводится в Светлогорске с 2004 года. Это ежегодный смотр новых работ режиссеров стран Балтийского региона, Северной Европы и России. Расписание фестиваля включает конкурсную международную программу и программу "Конкурс российских дебютов". Традиционно в программе "Балтийских дебютов" — творческие встречи и концерты, дискуссии и мировые премьеры, программа для юных зрителей.