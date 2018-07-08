Рибейты в сделали Калининград особым регионом, заявили в Фонде кино

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 8 июл — РИА Новости. Система рибейтов — финансовых возвратов кинопроизводителям за съемку фильмов на территории региона – сделала Калининградскую область особым регионом для кинематографистов, считает исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев.

В Светлогорске на побережье Балтийского моря в воскресенье открылся 15-й фестиваль начинающих кинематографистов "Балтийские дебюты". Это ежегодный смотр новых работ режиссеров стран Балтийского региона, Северной Европы и России.

"Калининградская область — пионер по новациям в кинопроизводстве, поддержке кино. Рибейты, которые введены с прошлого года, ставят область на совершено другую ступень по сравнению с другими территориями. Поэтому мы очень рады, что здесь будет киношкола, рады, что программа рибейтов продолжается, и мы всем российским продюсерам рекомендуем активно снимать в Калининградской области, потом что здесь понимающие кинематографистов люди и замечательные локации, в которых можно работать абсолютно в разных жанрах", — сказал Малышев журналистам.

Калининградская область стала одной из первых в России, где была введена практика рибейтов. В 2017 году все пять кинокомпаний, которые снимали фильмы в Калининградской области и подали заявки на получение финансовых возвратов за съемку, получили субсидии на общую сумму 14,6 миллиона рублей.