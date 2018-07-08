В Ереване открылся юбилейный кинофестиваль "Золотой абрикос"

ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Пятнадцатый по счету кинофестиваль "Золотой абрикос" открылся в воскресенье в Ереване, на церемонии открытия присутствуют президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Никол Пашинян, министр культуры Лилит Макунц, известные деятели культуры, передает корреспондент РИА Новости.
Почетным гостем фестиваля в нынешнем году стал американский режиссер, сценарист и продюсер Даррен Аронофски. В Ереване будут показаны три его картины: "Фонтан", "Черный лебедь" и "Мама".
Фильмом открытия "Золотого абрикоса" станет французская лента "Вилла" режиссера Робера Гедигяна, закрытия – "Человек, который убил Дон Кихота" Терри Гиллиама совместного производства Испании, Бельгии, Франции, Португалии и Великобритании.
Международный кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. Он организован при поддержке министерства культуры Армении. В разные годы проведения фестиваля Ереван посетили всемирно известные кинодеятели, среди которых писатель и сценарист Тонино Гуэрра, актрисы Клаудия Кардинале, Фанни Ардан, Настасья Кински и Орнелла Мути. В 2010 году ереванский кинофестиваль удостоился главной премии Международного союза кино, телевидения и спорта Ficts Plate D'honneur.