В Ереване открылся юбилейный кинофестиваль "Золотой абрикос"

ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Пятнадцатый по счету кинофестиваль "Золотой абрикос" открылся в воскресенье в Ереване, на церемонии открытия присутствуют президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Никол Пашинян, министр культуры Лилит Макунц, известные деятели культуры, передает корреспондент РИА Новости.

"Я хочу поздравить всех нас с этим важным событием. Я поздравляю наших гостей, приехавших в страну, живущую новой надеждой и полную новой энергией, которая смотрит в будущее с оптимизмом… Я надеюсь, что произошедшие в Армении изменения придадут импульс и творческую энергию нашим кинодеятелям и у них будет возможность создавать новые шедевры", — сказал, обращаясь к участникам церемонии, глава армянского правительства.

Почетным гостем фестиваля в нынешнем году стал американский режиссер, сценарист и продюсер Даррен Аронофски. В Ереване будут показаны три его картины: "Фонтан", "Черный лебедь" и "Мама".

Фильмом открытия "Золотого абрикоса" станет французская лента "Вилла" режиссера Робера Гедигяна, закрытия – "Человек, который убил Дон Кихота" Терри Гиллиама совместного производства Испании, Бельгии, Франции, Португалии и Великобритании.

Жюри конкурса игрового кино возглавит дважды оскароносный иранский режиссер Асгар Фархади, документального кино — китайский кинематографист Чжао Лян. В этом году для участия в фестивале поступило свыше 600 заявок из 83 стран. В конкурсные и внеконкурсные программы включены 110 фильмов. Известный российский композитор, режиссер и продюсер Стас Намин привез на фестиваль свои документальные фильмы "Реальная Куба" и "Древние храмы Армении".

Международный кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. Он организован при поддержке министерства культуры Армении. В разные годы проведения фестиваля Ереван посетили всемирно известные кинодеятели, среди которых писатель и сценарист Тонино Гуэрра, актрисы Клаудия Кардинале, Фанни Ардан, Настасья Кински и Орнелла Мути. В 2010 году ереванский кинофестиваль удостоился главной премии Международного союза кино, телевидения и спорта Ficts Plate D'honneur.