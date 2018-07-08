В Ярославле открылся международный кинофестиваль "В кругу семьи"

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Международный кинофестиваль "В кругу семьи" открылся в Ярославле в воскресенье, в течение недели зрители смогут увидеть 30 фильмов из 19 стран, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказал президент кинофестиваля, актер Александр Ковтунец, зрителей фестиваля ждут показы 30 фильмов от режиссеров 19 стран, вход бесплатный. "Представители практически всех фильмов приедут и будут отвечать на вопросы зрителей", — отметил Ковтунец. Он подчеркнул, что кинопоказы пройдут не только в Ярославле, но и в других городах области. В рамках фестиваля пройдет научно-практическая конференция "Информационное пространство и безопасность семьи".
Помощник гендиректора по социальным проектам спонсора фестиваля, госкорпорации "Ростех", Юлия Воронова отметила, что фестиваль проводится уже 13 лет. По ее словам, вначале кроме организаторов мало кто верил в популярность международного кинофестиваля, посвященного семейной тематике, но с годами он приобретал все большую силу, и теперь многие едут в Ярославль специально на эти кинопоказы. "Все устали от стрельбы, от фэнтези, от экшенов. И все хотят какие-то жизненные истории… Все мы соскучились по добрым фильмам", — подчеркнула она.
Организатором фестиваля является общенациональная программа "В кругу семьи", событие проходит при поддержке министерства культуры РФ и госкорпорации "Ростех". Каждый год организаторы выбирают город для проведения фестиваля. Ярославль стал площадкой кинофестиваля во второй раз.