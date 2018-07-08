В Ярославле открылся международный кинофестиваль "В кругу семьи"

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Международный кинофестиваль "В кругу семьи" открылся в Ярославле в воскресенье, в течение недели зрители смогут увидеть 30 фильмов из 19 стран, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония открытия фестиваля стартовала вечером в воскресенье на площадке перед концертно-зрелищным центром. В сопровождении духового оркестра по красной дорожке прошли российские актеры театра и кино. На сцене запланированы праздничный концерт, яркой частью которого, по словам организаторов, станет масштабное шоу-представление 19 стран участников фестиваля, а также музыкальное выступление группы "Браво", Игоря Корнелюка и победителя телевизионного шоу "Голос" иеромонаха Фотия. В завершение состоится премьерный показ фильма-открытия — французской картины "В поисках Тедди".

Как рассказал президент кинофестиваля, актер Александр Ковтунец, зрителей фестиваля ждут показы 30 фильмов от режиссеров 19 стран, вход бесплатный. "Представители практически всех фильмов приедут и будут отвечать на вопросы зрителей", — отметил Ковтунец. Он подчеркнул, что кинопоказы пройдут не только в Ярославле, но и в других городах области. В рамках фестиваля пройдет научно-практическая конференция "Информационное пространство и безопасность семьи".

Помощник гендиректора по социальным проектам спонсора фестиваля, госкорпорации "Ростех", Юлия Воронова отметила, что фестиваль проводится уже 13 лет. По ее словам, вначале кроме организаторов мало кто верил в популярность международного кинофестиваля, посвященного семейной тематике, но с годами он приобретал все большую силу, и теперь многие едут в Ярославль специально на эти кинопоказы. "Все устали от стрельбы, от фэнтези, от экшенов. И все хотят какие-то жизненные истории… Все мы соскучились по добрым фильмам", — подчеркнула она.

Важность проведения фестиваля отметил и французский актер Сами Насери, сыгравший главную роль в известном фильме "Такси". "Во Франции мы также очень много говорим о семейных ценностях, о проблемах молодежи… Мы стараемся помочь молодежи выбрать правильный путь. Это очень важно – проводить подобные фестивали. Я считаю, что мы должны продолжать подобные традиции", — сказал актер.

Организатором фестиваля является общенациональная программа "В кругу семьи", событие проходит при поддержке министерства культуры РФ и госкорпорации "Ростех". Каждый год организаторы выбирают город для проведения фестиваля. Ярославль стал площадкой кинофестиваля во второй раз.