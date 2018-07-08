Путин назвал "Балтийские дебюты" примером гуманитарного сотрудничества

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XV международного кинофестиваля "Балтийские дебюты", отметив, что фестиваль является ярким примером международного сотрудничества в гуманитарной сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

"Приветствую вас на XV Международном кинофестивале "Балтийские дебюты". На протяжении многих лет ваш форум объединяет в Светлогорске деятелей киноискусства России, стран Балтии и Северной Европы и по праву считается ярким примером плодотворного международного сотрудничества в гуманитарной сфере", — говорится в сообщении.

По словам главы российского государства, фестиваль – это всегда праздник для жителей и гостей Калининградской области, всех любителей кино. На его площадке демонстрируются новинки кинопроката, идёт открытый, заинтересованный диалог представителей творческих профессий по вопросам развития киноиндустрии.

"Уверен, проведение таких масштабных, значимых мероприятий обогащает культурную жизнь стран-участниц форума, способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми. Желаю вам успехов и самых добрых, незабываемых впечатлений", — добавил Путин.