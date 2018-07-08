Путин поздравил Мягкова с 80-летием

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Андрея Мягкова с 80-летием, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вас знают и искренне любят миллионы людей — за настоящий, большой талант и мастерство, за безграничную преданность профессии. И конечно, за богатейшую коллекцию ярких, самобытных и всегда узнаваемых актерских работ, которые Вы создали в театре и кинематографе", — говорится в поздравлении.

Актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге.

Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". Также успех у зрителей снискала роль Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).

Среди последних работ Мягкова в кино — роль Царя в "Сказе про Федота-Стрельца" (2001) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах "32-е декабря" (2004) Александра Муратова, "Кто приходит в зимний вечер…" (2006) Станислава Дремова, "Ирония судьбы. Продолжение" (2007) Тимура Бекмамбетова, сериале "Туман рассеивается" (2008) Евгения Герасимова.