Умер солист Мариинского театра Александр Гергалов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Солист оперной труппы Мариинского театра Александр Гергалов скончался после продолжительной болезни, сообщает театр.
"Мариинский театр с прискорбием сообщает, что после продолжительной болезни скончался ведущий солист оперной труппы, заслуженный артист России, народный артист республики Северная Осетия-Алания, баритон Александр Васильевич Гергалов. 5 июля ему исполнилось бы 63 года", — говорится в сообщении.
Коллектив Мариинского театра выражает соболезнования родным и близким Гергалова.
С труппой Мариинского театра Александр Гергалов гастролировал в Испании, Италии, США, Японии, Англии, принимал участие в Московском Пасхальном фестивале. Выступал во Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Люксембурге, Голландии, Финляндии, Португалии, Турции.