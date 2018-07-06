Умер солист Мариинского театра Александр Гергалов

Александр Гергалов в сцене из оперы Джузеппе Верди Дон Карлос в постановке режиссера Джорджо Барберио Корсетти в Мариинском театре

Александр Гергалов в сцене из оперы Джузеппе Верди Дон Карлос в постановке режиссера Джорджо Барберио Корсетти в Мариинском театре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Солист оперной труппы Мариинского театра Александр Гергалов скончался после продолжительной болезни, сообщает театр.

"Мариинский театр с прискорбием сообщает, что после продолжительной болезни скончался ведущий солист оперной труппы, заслуженный артист России, народный артист республики Северная Осетия-Алания, баритон Александр Васильевич Гергалов. 5 июля ему исполнилось бы 63 года", — говорится в сообщении.

Коллектив Мариинского театра выражает соболезнования родным и близким Гергалова.

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Лауреат международных и всесоюзных конкурсов Александр Гергалов получил музыкальное образование в Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. В 1991 году он вошел в состав оперной труппы Мариинского театра. Среди исполненных им партий — Онегин ("Евгений Онегин"), Андрей Болконский ("Война и мир), Щелкалов ("Борис Годунов"), Елецкий ("Пиковая дама"), Иван Королевич ("Кащей Бессмертный"), Дон Карлос ("Сила судьбы"), Альмавива ("Свадьба Фигаро") и многие другие.

С труппой Мариинского театра Александр Гергалов гастролировал в Испании, Италии, США, Японии, Англии, принимал участие в Московском Пасхальном фестивале. Выступал во Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Люксембурге, Голландии, Финляндии, Португалии, Турции.