В Москве на фестивале Park Live выступят Gorillaz и Massive Attack

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Диджей Дэвид Гетта, музыканты Иван Дорн и Tricky и группы Gorillaz, Massive Attack и Kaleo выступят на музыкальном фестивале Park Live, который пройдет в московском Парке Горького с 27 по 29 июля, сообщает пресс-служба мероприятия.

"Дэвид Гетта станет хедлайнером первого дня Park Live. Самый известный диджей планеты выступит в столице со своим мегакрутым шоу в пятницу 27 июля сразу после заката", — говорится в сообщении.

Также в этот день выступят украинский музыкант Иван Дорн, который выпустил в прошлом году свой первый англоязычный альбом "Open the Dorn", а также дуэт Sofi Tukker. "Хедлайнером 28 июля станут неподражаемые Gorillaz! Их возвращения ждал весь мир! Впервые в России самая популярная в мире виртуальная группа, 2D, Noodle, Russel Hobbs and Murdoc Niccals, и это будет единственное выступление в России", — подчеркивают организаторы.

Вместе со знаменитой виртуальной группой на одной сцене выступят Kaleo, Tove Lo, Little Dragon, The Hatters, Tiger Cave. В третий день фестиваля свои сеты сыграют Bonobo, Tricky, Young Fathers, Eimic. Хедлайнером последнего дня фестиваля станет бристольская команда Massive attack, уточняется в сообщении.

"Именно они подняли трип-хоп на недосягаемую высоту, именно они завоевали сердца миллионов и породили десятки последователей. Massive Attack всегда были больше, чем просто группа. Поразительные обложки альбомов, фантастические логотипы и великолепные видеоклипы принесли им славу не меньшую, чем собственно музыка. Это будет единственное выступление и только на Park Live 2018! Вы обязательно должны быть причастны к сотворению мифа под названием Massive Attack", — отмечают на фестивале.

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