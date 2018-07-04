Умер бывший ректор Московской консерватории Борис Куликов

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Дирижер, экс-ректор Московской государственной консерватории имени Чайковского Борис Куликов скончался в среду, сообщается на сайте консерватории.

"Ректорат Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского с глубоким прискорбием извещает о кончине 4 июля 2018 года заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора кафедры хорового дирижирования, ректора консерватории с 1974 по 1990 годы Бориса Ивановича Куликова", — сообщается на сайте консерватории.

Куликов скончался на 87 году жизни. О дате и месте похорон пока не сообщается.

Борис Куликов — советский, российский хоровой дирижер и музыкальный педагог, выпускник дирижерско-хорового факультета Московской консерватории. В 60-е годы — хормейстер и дирижер Государственного академического русского хора СССР, хормейстер Ансамбля песни и пляски Советской Армии. Дирижировал концертами в СССР и за рубежом. Куликов организовал Камерный хор Московской консерватории.