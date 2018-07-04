На восстановление исторической части Торжка выделят почти 2 млрд рублей

ТВЕРЬ, 4 июл — РИА Новости. Около 2 миллиардов рублей направят власти Верхневолжья на восстановление исторической части города Торжок, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Работы будут проводиться до 2025 года при участии правительства Тверской области и местной администрации, министерства культуры РФ, Фонда инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга.

"Новый банк развития БРИКС одобрил предоставление средств в объёме около 1,5 миллиардов рублей на реализацию проекта "больших инвестиций" по комплексному развитию территории и инфраструктуры малых исторических поселений в Торжке Тверской области. С учётом федеральных, региональных и муниципальных ассигнований общий объём финансирования работ составит порядка 2 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

По мнению губернатора региона Игоря Рудени, от состояния ключевых объектов в исторических городах зависит развитие экономики и туризма на территориях.

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Город Торжок © Фото : пресс-служба правительства Тверской области Город Торжок

"Торжок входит в число самых интересных для туристов городов Верхневолжья. Каждый город — это большая история. Нам есть что показать туристам, будем рады видеть всех гостей", — цитирует пресс-служба слова Рудени.

Восстановление исторической части Торжка предусматривает реконструкцию и благоустройство комплекса Путевого дворца, здания присутственных мест, дома городничего и казначея, жилого дома XIX века, где сейчас располагается комплексный центр социального обслуживания граждан. Также планируется благоустройство старинного сквера "Городской бульвар", площади Революции, Тверецкой набережной, сквера на улице Студенческой и ряда других объектов.

После завершения реконструкции будет сформирован единый культурно-туристический комплекс, в который, войдёт и знаменитая гостиница Пожарских. Она была восстановлена за счёт федеральных средств и в следующем году её откроют для туристов.

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Город Торжок © Фото : пресс-служба правительства Тверской области Город Торжок

В 2018 году Торжок, наряду с Осташковом, вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Город получит грант в размере до 50 миллионов рублей на проведение реновации территории восточной части парка культуры и отдыха. Предполагается, что в этом году будет разработана проектная документация, практическая реализация проекта намечена на 2019 год.

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