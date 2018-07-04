"Табакерка" с нового сезона изменит название и логотип

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Московский Театр-студия под руководством Олега Табакова ("Табакерка") с нового сезона, который откроется четвертого сентября, будет называться Театром Олега Табакова и обретет новый логотип, сообщили РИА Новости в пресс-службе культурного учреждения в среду.

Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. После его кончины "Табакерку" возглавил актер Владимир Машков.

"Театр, который отныне будет носить имя своего основателя, Олега Табакова, обретет новый логотип", — сказали в пресс-службе.

Также в театре отметили, что пространство зрительного зала, фойе, гардероб и буфеты в здании на Сухаревской к следующему сезону модернизируют и заметно преобразят. "Усовершенствования коснутся дворика и исторической сцены в подвале на Чаплыгина – до октября там будут идти подготовительные работы. На это время Театр Олега Табакова будет играть свои спектакли на различных площадках Москвы", — отметили в пресс-службе.

Сцена на Чистых Прудах начнет работу в октябре, сцена на Сухаревской откроется в ноябре, а новый, 33-й театральный сезон начнется четвертого сентября спектаклем "Волки и овцы", который пройдет на сцене Театра имени Пушкина, добавили в театре.