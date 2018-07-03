Варламов: шведская премия по литературе может стать альтернативой Нобелевке

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новая ежегодная литературная премия, которую будут вручать в Швеции, может стать альтернативой Нобелевской премии по литературе, но многое будет зависеть от выбора жюри в первых сезонах, считает писатель Алексей Варламов.

Ранее газета The Guardian сообщила о том, что более 100 культурных деятелей Швеции приняли решение вручать в Стокгольме ежегодную литературную премию. Инициатива возникла после того, как Шведская академия на фоне возникшего кризиса из-за сексуальных домогательств сообщила, что решила перенести на следующий год присуждение Нобелевской премии по литературе за 2018 год и намерена вручить эту награду вместе с награждением лауреатов за 2019 год.

Варламов в беседе с РИА Новости выразил сожаление по поводу того, что вручение Нобелевской премии по литературе в этом году не состоится. По его мнению, она обладает большим авторитетом, несмотря на то, что ее решения периодически подвергаются критике.

"В том, что именно шведские культурные деятели решили заполнить эту пустоту, есть логика. Дальше все будет зависеть от того возобновиться ли вручение Нобелевской премии или нет. Если возобновиться, то Нобелевка победит в силу своего авторитета. Если нет, то у новой премии есть шансы заменить Нобелевку. Многое будет зависеть от того, кто войдет в состав жюри, и, главное, каков будет выбор жюри, особенно в первые годы", — сказал Варламов РИА Новости.

Он отметил, что при удачном выборе, премия имеет шансы на то, чтобы восприниматься как естественное продолжение Нобелевской премии по литературе.