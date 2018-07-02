В Петербурге умерла актриса Ольга Лозовая

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Петербурге умерла заслуженная артистка России Ольга Лозовая.

В сообщении Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии отмечается, что актриса была любимицей публики и одной из самых ярких звезд. Коллектив театра рассказал, что Лозовая обладала ярким чувством юмора и тяготела к созданию характерных ролей.

Актрисе было 47 лет. Она скончалась после продолжительной болезни. О времени и месте прощания объявят позже.

Соболезнования коллег

Городской комитет по культуре выразил соболезнования родным, близким и друзьям Лозовой.

Заслуженная артистка России Жанна Жердер, в свою очередь, назвала Лозовую органичной актрисой.

"Я видела ее в нескольких спектаклях, но лично знакомы мы не были. Мои глубокие соболезнования ее родным и близким", — сказала Жердер.

"Умела в профессии все"

Театральный режиссер Вячеслав Цюпа в беседе с RT также выразил соболезнования в связи с утратой актрисы.

"Она мастер сцены, умела всё в своей профессии. Танцующая, поющая и, что бывает крайне редко в музыкальном театре, проживающая и играющая", — отметил он.

Режиссер рассказал, что часто эти умения разделяются — есть хороший голос, но отсутствует сопереживание.

"Оля была замечательной Стасси в спектакле "Сильва", поставленном в Ленинградском театре музыкальной комедии. Её приглашали вместе с Ваней Корытовым в Красноярск на парный концерт. Они показали удивительную программу и расшевелили весь зрительный зал. Все смотрели на этот мастер-класс", — сказал Цюпа.

Лозовая была одной из ведущих актрис труппы в Петербургском театре музыкальной комедии. В 2005 году ее признали засуженной артисткой России, а спустя четыре года наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Актриса сыграла более 20 разноплановых ролей в таких спектаклях, как "Моя прекрасная леди", "Королева чардаша", "Мистер Икс", "Хелло, Долли!" и "Венские встречи".