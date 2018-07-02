В Москве пройдет пресс-конференция, приуроченная к старту "Высоцкий. Фест"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Третьего июля в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Национальная Служба Новостей" состоится пресс-конференция, приуроченная к запуску музыкального конкурса "Высоцкий. Фест".

Ранее благотворительный Фонд под управлением Никиты Высоцкого при поддержке радиостанции "НАШЕ Радио" анонсировал старт Всероссийского музыкального конкурса молодых авторов-исполнителей "Высоцкий. Фест".

На конференции "Высоцкий. Фест: Вне форматов! Вне жанров! Вне любых ограничений!" выступят глава фонда Владимира Высоцкого Никита Высоцкий, продюсер "Нашествия-2018" Андрей Матвеев, актер Гоша Куценко, а также другие члены жюри. Интернет-трансляция мероприятия будет доступна на сайте www.nsn.fm.

Первый этап конкурса будет проходить с 25 июня по 20 июля. Организаторы приглашают принять участие молодых авторов-исполнителей в возрасте от 18 до 35 лет из любых городов России.

Желающим поучаствовать в конкурсе предлагается загрузить свой трек на официальном сайте конкурса.

Профессиональное жюри отберет 160 лучших исполнителей и пригласит их на отборочные концерты в одном из восьми городов: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске или Хабаровске. Второй этап конкурса будет проходить с 22 по 25 июля.

Кроме того, 50 победителей отборочного тура пригласят выступить на сцене "Высоцкий" на фестивале "Нашествие — 2018". Топ-10 финалистов смогут принять участие в финальном гала-концерте в Москве.

С более подробной информацией о правилах конкурса можно ознакомиться на сайте vfest.ru.