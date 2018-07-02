"Просвещение" запускает исторические экскурсии по Москве для школьников

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Издательство "Просвещение" с июля по сентябрь реализует проект исторических интерактивных экскурсий по Москве для школьников, говорится в сообщении пресс-службы "Просвещения".

Проект "Эпохи Просвещения: путешествие во времени" призван показать школьникам и их родителям, как менялось образование, увлечение науками на территории России с XVI по XXI век. Экскурсии включают в себя прогулки по старой части города, аудиоспектакль о студентах из будущего, рассказы о жизни и быте москвичей разных эпох и раритетные фотографии Москвы.

"Современные школьники привыкли получать информацию из многих источников сразу, они быстро переключаются между реальным и виртуальным мирами. Такие экскурсии по максимуму используют мультимедийную подачу материала, говорят со школьниками на одном языке. Они представляют совершенно новый формат изучения истории и других дисциплин, который поможет лучше узнать свой город и посмотреть на него другими глазами", — цитирует пресс-служба первого вице-президента группы компаний "Просвещение" Михаила Кожевникова.

Маршрут экскурсии охватывает район Ивановской горки и Китай-города — Покровку, Маросейку и Мясницкую улицы, Армянский переулок и Славянскую площадь, а завершится прогулка в парке "Зарядье".

Экскурсия "Эпохи Просвещения: путешествие во времени" будет сопровождаться аудиоспектаклем, который школьники прослушают со своих смартфонов. Это история студентов-историков из будущего, которые путешествуют во времени, собирая материал для своих курсовых работ. Герои спектакля поделятся со школьниками своими открытиями, помогут им представить, как жили москвичи на протяжении последних пяти веков. Чтобы рассказ о прошлом был еще более наглядным, на смартфоны участников будут приходить исторические фотографии тех зданий и улиц, о которых пойдет речь, отмечается в сообщении.