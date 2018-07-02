В московском театре Романа Виктюка в июле пройдет Театральный марафон

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Восемнадцатый по счету июльский Театральный марафон пройдет в театре Романа Виктюка. Весь месяц с 2 по 31 июля на сцене Дома света будут сыграны 16 спектаклей разных лет. В их числе и премьеры этого сезона: "Мандельштам" по пьесе Дона Нигро и "Маугли. Доброй охоты!" по "Книге Джунглей" Редьяра Киплинга. Отроется марафон спектаклем "Крылья из пепла", сообщили в пресс-службе театра.

Театр для зрителей устраивает настоящий театральный праздник, на котором для них — спектакли по произведениям блестящих авторов: Булгаков, Шиллер, Жене, Уайльд, Цветаева, Шмитт…. Пьесы этих поэтов и прозаиков обрели в театре неповторимое оригинальное сценическое воплощение с помощью настоящего волшебника, классика аванградного театра Маэстро Романа Виктюка.

Признанные хиты и новые работы мастера, выдающиеся актерские работы, пластика, музыка — все это для зрителей, которых ждут в июле на Стромынке,6.

В рамках марафона пройдут творческие встречи с артистами и режиссерами в полюбившемся зрителями формате "Чаепитие с артистом", автограф-сессии, конкурсы и розыгрыши, поэтические и музыкальные концерты.

Из года в год на Театральный марафон съезжаются почитатели театра из разных городов России и СНГ.

По сложившейся традиции завершится ХYIII марафон спектаклем "Саломея", который отметил в этом году свое 20-летие.