Друзья канадского рэпера Smoke Dawg сообщили о его гибели в перестрелке

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Канадский рэпер Smoke Dawg мог оказаться среди погибших в перестрелке в канадском городе Торонто, сообщает местный журнал Now.
"Смоки погиб, пусть мои молитвы дойдут до него в раю", — написал его друг Mustafa The Poet (Мустафа-поэт) в Twitter.
Ранее канадский телеканал CP24 сообщил, что в субботу около 20.00 по местному времени (3.00 мск, воскресенье) в Торонто произошла перестрелка. Три человека получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу, позднее один из пострадавших скончался. Подозреваемые скрылись с места преступления.