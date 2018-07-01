Друзья канадского рэпера Smoke Dawg сообщили о его гибели в перестрелке

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Канадский рэпер Smoke Dawg мог оказаться среди погибших в перестрелке в канадском городе Торонто, сообщает местный журнал Now.

По данным журнала, полиция не подтвердила смерть 21-летнего исполнителя. В то же время друзья рэпера принесли свои соболезнования в соцсетях в связи с его кончиной.

"Смоки погиб, пусть мои молитвы дойдут до него в раю", — написал его друг Mustafa The Poet (Мустафа-поэт) в Twitter.

Ранее канадский телеканал CP24 сообщил, что в субботу около 20.00 по местному времени (3.00 мск, воскресенье) в Торонто произошла перестрелка. Три человека получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу, позднее один из пострадавших скончался. Подозреваемые скрылись с места преступления.