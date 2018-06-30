Семь древних корейских храмов вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Семь древних корейских буддистских храмов вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО, передает агентство Ренхап.

Решение было принято в субботу на 42-й сессии комитета Всемирного наследия, которая проходит в Манаме, Бахрейн, с 24 июня по 4 июля. Южная Корея подала заявку на включение храмов в список в феврале 2017 года. Все они расположены в горах и сейчас находятся на территории Южной Кореи.

Почти все корейские буддистские монастыри "санса", что означает "горный храм", были построены более тысячи лет назад. "Эти храмы с момента их создания сохраняют преемственность корейского буддизма, который является одновременно религиозной традицией и обычаем, глубоко укоренившимся в жизни людей", — заявил при подаче заявки в прошлом году представитель государственного агентства Администрации культурного наследия Кореи (CHA).

В список ЮНЕСКО вошли храмы Попджуса (553 год) в горах национального парка Соннисан, Пусокса (676 год) на горе Понхвансан и Тыхынса (предположительно 7-9 век) на горе Турюнсан на южном побережье Корейского полуострова.

Также в список всемирного наследия попал храм Понджонса (конец 7 века) на горе Чхондынсан и один из главных буддийских храмов в Южной Корее Тхондоса (646 год) на горе Ёнчхуксан недалеко от Пусана. Он олицетворяет собой самого Будду — одну из трех составляющих религии — Будда, священное учение (дхарма) и буддийская община (сангха).

Еще два храма также находятся на юге Корейского полуострова. Это Магокса (7 или 9 век), расположенный недалеко от города Кёнджу, и Сонамса (529 или 875 год) на горе Чогесан.

Как отмечает агентство, ранее Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) по результатам специальной проверки рекомендовал признать всемирным наследием ЮНЕСКО четыре храма Попджуса, Тыхынса, Пусокса и Тхондоса за их "выдающуюся универсальную ценность (OUV)". Тогда совет отверг кандидатуры еще трёх храмов, сославшись на отсутствие исторической значимости или небольшой размер, но в итоге все семь претендентов были включены в список.