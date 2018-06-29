В Москве прощаются с поэтом Андреем Дементьевым

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Прощание с известным советским и российским поэтом Андреем Дементьевым началось в Концертном зале имени П. И. Чайковского Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Дементьев скончался 26 июня на 90-м году жизни.

Проститься с поэтом, на чьих песнях выросло не одно поколение россиян, пришли десятки людей. Они несут цветы к закрытому белому гробу, который установлен на сцене зала имени Чайковского, украшенной венками.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГБУ "Ритуал", похоронят поэта на Кунцевском кладбище рядом с его сыном, трагически погибшим 22 года назад.

Соболезнования родным и близким поэта выразил президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность, что творческое наследие поэта навсегда останется достоянием российской культуры. Министр культуры Владимир Мединский отметил, что "глубокое и проникновенное творчество Андрея Дементьева не менялось с веяниями времени и потому всегда оставалось актуальным, востребованным у представителей разных поколений".

Поэт родился в Калинине (нынешняя Тверь), окончил там школу и учился на первом курсе Калининского пединститута (ныне —Тверской госуниверситет). Он является почетным гражданином региона и города Твери.

Дементьев — автор более 50 поэтических сборников и текстов множества песен, среди которых "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу". Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала и другие. В 1981–1992 годах Дементьев возглавлял журнал "Юность".