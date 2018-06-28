Поэта Дементьева похоронят на Кунцевском кладбище в Москве

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Поэта Андрея Дементьева захоронят 29 июня в Москве на Кунцевском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

Дементьев скончался на 90 году жизни 26 июня. Прощание состоится в Концертном зале имени Чайковского в пятницу в 11.00. Ранее его вдова Анна Пугач сообщала, что ее супруга могут похоронить в Москве или в Твери — на его родине.

"Похороны пройдут на Кунцевском кладбище завтра", — сообщил собеседник агентства в четверг.

Дементьев — автор более 50 поэтических сборников и текстов множества песен, среди которых "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу". Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала и другие. В 1981–1992 годах Дементьев возглавлял журнал "Юность"